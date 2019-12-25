Происшествия
ВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
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с чего всё началось
Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.ТАССвчера в 19:33
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Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае мог стать отказ систем управления
КП - Хабаровсквчера в 20:54
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