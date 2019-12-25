Происшествия

ВедомостиВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
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с чего всё началось

Источник: упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.
ТАССвчера в 19:33

Подробнее о событии

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед падением вошел в спираль

Газета.Ru01:42

Источник назвал причиной крушения Су-57 выход в нисходящую спираль

Известиявчера в 23:38

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

SakhaNewsвчера в 19:31

Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае мог стать отказ систем управления

КП - Хабаровсквчера в 20:54

Пилота разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57 отпустили из больницы

ТАССвчера в 20:20

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Ведомостивчера в 20:00

Главные новости к утру 25 декабря

Коммерсантъвчера в 23:02
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Транспорт

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
РИА Новости вчера в 14:16
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТАСС вчера в 23:01
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт вчера в 14:55
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
RT на русском 01:52
Происшествия

В Москве отравились приехавшие на соревнования дети

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Известия вчера в 16:05
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Авто

Mercedes-Benz отзывает более тысячи автомобилей в России

Официальный представитель Mercedes-Benz в России отзывает автомобили Mercedes-Benz GLE, которые были реализованы с 2018 года по настоящее время, а также седаны Mercedes-Benz S-Classe, проданных в этом году.
Актуальные Новости вчера в 09:46
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус вчера в 05:08
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Экономика

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
РБК 01:05
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
RT на русском вчера в 09:57
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
РБК вчера в 16:47
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников 9-го класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости вчера в 02:00
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Общество

Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР

Россия приняла решение о выделении $4,8 млн на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР.
RT на русском 01:12
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Политика

Президентские выборы стартовали в Хорватии

Телеканал 360° 22 декабря в 01:48
Политика

Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».
REGNUM вчера в 16:44
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