Происшествия
ВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.ТАССвчера в 19:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Политика
Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Шоу-бизнес
Пугачева ответила детям на вопрос об оставшихся днях жизни
Звезда российской эстрады Алла Пугачева ответила на вопрос своих детей об оставшихся днях жизни.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе
Происшествия
Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Политика
Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово
Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Спорт
Правительство увеличило премии спортсменам за медали
Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.