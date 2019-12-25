Происшествия

ВедомостиВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Источник: упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.
ТАССвчера в 19:33

Подробнее о событии

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед падением вошел в спираль

Газета.Ru01:42

Источник назвал причиной крушения Су-57 выход в нисходящую спираль

Известиявчера в 23:38

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Ведомостивчера в 20:00

Главные новости к утру 25 декабря

Коммерсантъвчера в 23:02

Пилота разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57 отпустили из больницы

ТАССвчера в 20:20

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Российская газетавчера в 22:13

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

SakhaNewsвчера в 19:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

Российская газета вчера в 18:24
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости 08:24
Политика

Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.
Ридус 08:12
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Пугачева ответила детям на вопрос об оставшихся днях жизни

Звезда российской эстрады Алла Пугачева ответила на вопрос своих детей об оставшихся днях жизни.
Слово и Дело 02:51
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Общество

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Известия 23 декабря в 22:44
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Политика

Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше

Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Политическая Экспертиза 04:25
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе

ToDay News Ufa 05:32
Происшествия

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Версия-Саратов 05:35
Происшествия

Жительницу Карелии признали виновной в оправдании терроризма

Карелинформ 06:45
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
News-24.ru 00:26
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Политика

Автор оценил предложение Путина убрать из Конституции РФ спорное слово

Профессор МГУ и доктор юридических наук Сергей Шахрай, принимавший участие в написании российской Конституции, высказался об идее исключить слово «подряд» из статьи Основного закона, в которой говорится о двух сроках полномочий президента.
Московский Комсомолец 07:58
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
RT на русском 05:39
Общество

Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Piter.tv 06:26
Общество

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общественное телевидение России 06:20
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru вчера в 08:25
Спорт

Правительство увеличило премии спортсменам за медали

Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Происшествия

Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире

Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
РИА Новости 07:37
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное