Общество
ВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Общество
Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Авто
BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition
Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел крушение
Хоккей
«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Армия и оружие
Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах
Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили в посольстве России в Лондоне.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Суд арестовал генерала ФТС Александра Кизлыка
Басманный суд столицы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Культура
Влада Тимофеева стала новым руководителем НХМ Якутии
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что в финал конкурса на должность директора прошли три кандидата — Юлия Кравцова, Влада Тимофеева и Андрей Мартынов.
Происшествия
В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу
Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.