Общество

ВедомостиВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Пилота разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57 отпустили из больницы

ТАСС20:20

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

SakhaNews19:31

Упавший Су-57 самопроизвольно вошёл в спираль перед крушением

News.ru20:08

ТАСС: Су-57 перед падением самопроизвольно вошел в спираль

Коммерсантъ19:56

Расследованием крушения Су-57 в Хабаровском крае займется спецкомиссия

Губерния02:21

СМИ назвали возможной причиной крушения Су-57 отказ системы управления

РБК03:17

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

Известия02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Общество

Хоккеист Зайцев раскрыл Малахову правду о своей супруге

Газета.Ru 13:20
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ 20:59
Общество

Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Finam.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой

Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
ГлобалМСК.ру 03:00
Общество

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Интерфакс 14:19
Авто

BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition

Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.
CarsWeek.ru 07:27
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru 16:11
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Экономика

ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ

В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Коммерсантъ 17:43
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды

Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ 21:27
Общество

Истребитель Су-57 потерпел крушение

Живая Кубань 01:12
Хоккей

«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:51
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Происшествия

При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек

РБК 21:41
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие

Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах

Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили в посольстве России в Лондоне.
РИА Новости вчера в 18:02
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Paparazzi.ru вчера в 02:14
Гаджеты

Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья

В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
Суть событий 22 декабря в 12:30
Политика

Путин выступит на коллегии Минобороны РФ

Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:42
Происшествия

Суд арестовал генерала ФТС Александра Кизлыка

Басманный суд столицы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями.
BFM.ru 08:00
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Культура

Влада Тимофеева стала новым руководителем НХМ Якутии

Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что в финал конкурса на должность директора прошли три кандидата — Юлия Кравцова, Влада Тимофеева и Андрей Мартынов.
Якутия 24 21:52
Происшествия

В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу

Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.
Город новостей 02:27
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-57
Истребитель
Российский многофункциональный истребитель
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное