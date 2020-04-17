Экономика
Live24Раздавать деньги россиянам отказалась глава ЦБ Набиуллина
Центробанк не станет выдавать материальную всем гражданам без исключения. По словам председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, раздачу «денег с вертолёта» нельзя рассматривать в качестве инструмента денежно-кредитной политики.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
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