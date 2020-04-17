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Экономика Подешевеет ли вторичное жилье в России из-за COVID – мнение экспертов Что происходит с рублем и ценой на топливо >> Однако руководитель департамента вторичной недвижимости "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома придерживается другого мнения.

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