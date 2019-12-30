Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.

с чего всё началось

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Двухлетнего мальчика без одежды обнаружили прохожие, обратившие внимание на крики у стены дома по улице Кузьмина.

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Общество Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

Общество В 12 городах РФ запустят систему мониторинга качества воздуха В ряде промышленных городов России уже в 2020 году может заработать федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Происшествия В Липецке 13-летний подросток умер после школьной новогодней дискотеки В минувшую пятницу, 27 декабря в одном из домов поселка Силикатный родители 13-летнего мальчика обнаружили его мертвым в постели: ребенок не проснулся утром.

Здоровье В Финляндии грядет эпидемия гриппа Случаи гриппа отмечаются в Лапландии, Южной Похъянмаа, Сатакунта, Варсинайс-Суоми и Южном Саво. Для защиты можно сделать прививку от гриппа.

Культура Музыкальный критик призвал Пугачеву прекратить давать концерты Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Политика NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.

Авто В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.

Экономика Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).