Происшествия
Вести.RuРаздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Двухлетнего мальчика без одежды обнаружили прохожие, обратившие внимание на крики у стены дома по улице Кузьмина.
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с чего всё началось
Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.РЕН ТВвчера в 23:31
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Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа
Вести Подмосковья02:45
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