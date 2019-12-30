Происшествия

Вести.RuВести.RuРаздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Двухлетнего мальчика без одежды обнаружили прохожие, обратившие внимание на крики у стены дома по улице Кузьмина.
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с чего всё началось

Раздетого ребенка нашли под балконом в Подмосковье

Двухлетнего ребенка обнаружили под балконом квартиры в доме в Павловском Посаде Московской области.
РЕН ТВвчера в 23:31

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Найденный под окнами малыш в Подмосковье сам выпал из окна

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Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

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В ряде промышленных городов России уже в 2020 году может заработать федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха.
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В Домодедово экстренно сел самолет рейса Доха–Осло

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В России начались продажи смартфона за 6 тысяч рублей с большим экраном и NFC

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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
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Второй блок АЭС «Аккую» могут начать строить в I квартале 2020 года

РИА Новости 02:32
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Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

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В Липецке 13-летний подросток умер после школьной новогодней дискотеки

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В парламент Турции могут внести вопрос об отправке войск в Ливию

Голосование по вопросу об отправке турецких войск в Ливию может состояться уже 2 января.
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Активность в производственном секторе РФ замедляется 8 месяцев подряд

Несмотря на улучшение к показателю предыдущего месяца, новые заказы демонстрируют замедление 7-й месяц подряд.
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В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

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Музыкальный критик призвал Пугачеву прекратить давать концерты

Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
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Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

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Шоу-бизнес

Элджей перекрасил волосы в фиолетовый цвет

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StarHit.ru вчера в 15:30
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NYT: Помпео и Эспер убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера Дональда Трампа от решения заморозить военную помощь Украине.
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Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
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Дочь Пескова рассказала, как французы «прикалываются» над «русским стилем» красоты

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