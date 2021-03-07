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Раздутый мировой долг может привести к кризису времен Великой депрессии

Глобальный долг в 2020 году вырос. По мнению экспертов, если центробанки продолжат стимулирующую монетарную политику, это грозит миру серьезным кризисом. Кризис времен Великой депрессии 1930-х годов может повториться, если глобальный долг превысит 300 трлн долларов.В источнике
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С чего всё началось

Сопоставимо с Великой депрессией: чем грозит раздутый мировой долг

Мир погряз в долгах. Пандемия вынудила правительства резко увеличить госрасходы, а центральные банки — снизить процентные ставки. В результате общая задолженность в три с половиной раза превысила объем мировой экономики.
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