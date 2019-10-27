с чего всё началось

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение президенту страны Владимиру Зеленскому, который нахамил военному ветерану. Запись доступна на канале Соколовой в YouTube.

Футбол Локомотив — Спартак 0:3 Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Армия и оружие Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства» Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.

Общество Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.

Общество Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.

Политика Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.

Происшествия В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.

Футбол Ростов — Сочи 2:0 Футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги на «Ростов Арене» обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Перед матчем команды и болельщики на «Ростов Арене» почтили память легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября 2019 года могло бы исполниться 90 лет.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Общество В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Общество Отец рассказал о состоянии Бутиной Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".

Фигурное катание Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Религия Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Ростова-на-Дону Глава Русской православной церкви провел Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Авто АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.

Политика Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».