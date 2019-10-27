Политика
URA.RuРазговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку
Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение президенту страны Владимиру Зеленскому, который нахамил военному ветерану. Запись доступна на канале Соколовой в YouTube.
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Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, который накануне встретился с националистами в поселке Золотое.РИА Новости05:10
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Украинская журналистка возмутилась грубым общением Зеленского с националистами в Донбассе
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