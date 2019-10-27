с чего всё началось

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение президенту страны Владимиру Зеленскому, который нахамил военному ветерану. Запись доступна на канале Соколовой в YouTube.

Общество Украина переходит на зимнее время В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.

Единоборства Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.

Происшествия Пропавший в Бердске школьник найден мертвым Напомним, 22 октября 14-летний Евгений Шурилин ушел из дома в Бердске и перестал выходить на связь.

Происшествия В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.