с чего всё началось

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение президенту страны Владимиру Зеленскому, который нахамил военному ветерану. Запись доступна на канале Соколовой в YouTube.

Футбол Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.

Политика На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.

Шоу-бизнес Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.

Происшествия Рязанский священник избил свою жену Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

Политика Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

Общество Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва 26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Авто Озвучена цена новой версии Mazda 6 Mazda 6 2020 модельного года поступит в продажу в США осенью этого года, и компания объявила, что цены будут начинаться от 24 тысяч долларов (1,53 млн рублей).

Политика Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х годов Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Происшествия Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.

Космос На Марсе найдено озеро, чем-то напоминающее водоем с Земли По мнению исследователей, обнаруженные озера на Марсе чем-то напоминали наши водоемы в Южной Америке на плато Альтипано.

Экономика Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.

Футбол «Авангард» — «Химки»: будет ли пробит тотал? В очередном туре чемпионата ФНЛ состоится матч «Авангард» и «Химки» 27 октября, мы подготовили прогноз на это противостояние.

Фигурное катание Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.

Политика Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.