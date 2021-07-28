Президент РФ Владимир Путин поручил на две недели раньше начать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на школьников от шести до 18 лет и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе.
Счетная палата предложила правительству РФ назначить Минтранс РФ федеральным органом исполнительной власти, координирующим продвижение инноваций в сфере дорожного хозяйства, говорится в отчете ведомства о результатах анализа применения инноваций при строительстве, реконструкции и капремонте автодорог общего пользования за 2018-2020 годы.
Хотя проект не ограничивает страховщика в наполнении полиса рисками критических заболеваний и инвалидности, необходимость выплатить клиенту минимум 110% взносов делает невозможным нагрузить его рисками, отличными от смерти.
Из-за глубокого политического и экономического кризиса Мьянма может стать государством, из которого коронавирусная инфекция начнет бесконтрольно распространяться по всей Юго-Восточной Азии и за ее пределы, заявил в интервью The Guardian спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.