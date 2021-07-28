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Разгром китайских акций продолжается четвертую сессию подряд

Индекс Hang Seng China Enterprises вырос почти на 2%.
Profinance.ru
Объем первичных размещений акций (IPO) на бирже в Гонконге сократится во второй половине 2021 года.
Lenta.ru
В середине июля Bloomberg назвал действия Пекина «ударом по мировой фабрике миллиардеров».
Lenta.ru
Состояние богатейших китайских предпринимателей снизилось на миллиарды долларов после усиления надзорных мер за крупным технологическим бизнесом.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Появилось новое последствие от репрессий Китая против своих компаний

Lenta.ru18:43

Разгром китайских акций продолжается четвертую сессию подряд

Profinance.ruвчера в 04:12

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Русская Планетавчера в 03:55

Инвесторы продолжили избавляться от акций китайских IT-компаний из-за ужесточения регулирования

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ТАСС17:37

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РБКвчера в 14:55

Появление подлодки «Казань» в Баренцевом море напомнило Западу давний конфуз

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Discover24вчера в 20:25