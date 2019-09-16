Шоу-бизнес
Политическая ЭкспертизаРазин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. Причиной конфликта стал выпуск передачи, посвященный Анастасии Заворотнюк.
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с чего всё началось
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Разин намерен судиться с «Первым каналом» из-за эфира про Заворотнюк
Московский Комсомолецвчера в 16:57
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 10:11, Вашингтон
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