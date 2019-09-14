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iReactorРазин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
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В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Доктора говорят, что вчера ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.
— Андрей Разин, российский политикStarHit.ru 06:30
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