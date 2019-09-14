Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

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