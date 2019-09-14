Шоу-бизнес
iReactorРазин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
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Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Киев ищет пути для компромисса в стремлении к нормализации отношений России и Украины, в которых, по оценке главы украинского МИД, сейчас наблюдается оттепель.
Экономика сегодня вчера в 16:04
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Единоборства
Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом
Стал известен гонорар чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева за бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе Саулем Альваресом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:31
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни
Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Космос
На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты «Союз-ФГ»
РИА Новости вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания вчера в 13:34
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском 12 сентября в 11:53
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru вчера в 08:05
Происшествия
В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых
В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей.
Интерфакс вчера в 15:12
Гаджеты
Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор
Astera вчера в 16:10
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ вчера в 09:01
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46