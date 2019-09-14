Шоу-бизнес
iReactorРазин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи действительно диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва 19:06
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Здоровье
Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени
VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.
Тюменская линия вчера в 09:21
Шоу-бизнес
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер 14:18
Музыка
Noize MC вызвал Шнурова на дуэль
Портал Субкультура 13:53
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Космос
Крымский астроном обнаружил первую межзвездную комету
Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи самодельного телескопа обнаружил первую межзвездную комету.
Национальная служба новостей 16:59
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
ЖКХ
Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.
RT на русском 11 сентября в 21:48
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Здоровье
Регистрация «Фризиума» в России начнется в ближайшее время
Фармацевтическая группа Sanofi подает на регистрацию противосудорожного препарата "Фризиум" в России.
ТАСС 03:54
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Политика
Кравчук: Украина хотела дружить с Россией
Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 вчера в 17:03
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.
Ugpressa.ru 14:23
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39