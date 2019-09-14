Разин написал в своем инстаграме, что музыканты "Ласкового мая" молятся за Заворотнюк. В комментариях к посту один из пользователей спросил, что случилось с актрисой. Разин ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".

Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

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