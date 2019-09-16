Шоу-бизнес
РИА НовостиРазин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк. В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал своим подписчикам в Instagram подать в суд на редакцию программы "Пусть говорят" на "Первом канале" и ее ведущего Дмитрия Борисова.Московский Комсомолец16:39
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Умер старейший актер театра «Ленком» Юрий Колычев
РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра "Ленком" Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.
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Флебологи России просят выпустить из-под ареста нижегородских врачей
Ассоциация флебологов России опубликовала обращение к Генеральному прокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю с просьбой изменить меру пресечения в отношении двоих нижегородских хирургов, задержанных 12 сентября и позднее помещенных под стражу.
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Экономика
Новый платеж с зарплаты появится в России
Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
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Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 18:50
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
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Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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Онколог отверг версию, что здоровью Заворотнюк навредило омоложение стволовыми клетками
Радио Комсомольская правда 09:49
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
РБК 17:00
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество составило свой очередной рейтинг лучших новых телефонов 2019 года, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 14:20
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
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Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
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У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
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Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.
РБК 16:54
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
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Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ 13 сентября в 14:40
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Гари Невилл: «Агент Погба — позор, и не только для „Манчестер Юнайтед“, но и для всей Европы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящее время являющийся телеэкспертом, раскритиковал Мино Райолу, агента полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
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Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
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Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
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Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33