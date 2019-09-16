с чего всё началось

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк. В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк.

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

Кино Умер старейший актер театра «Ленком» Юрий Колычев РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра "Ленком" Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.

Армия и оружие Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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Экономика Новый платеж с зарплаты появится в России Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Шоу-бизнес Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости Юлия Меньшова раскрыла секрет своего внешнего вида. Поклонники часто отмечают, что артистка выглядит заметно моложе реального возраста.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Политика Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.

Экономика Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог» Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

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Баскетбол Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.