Шоу-бизнес
РИА НовостиРазин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк. В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк.
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Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Единоборства
Муса Евлоев стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе
Борец классического стиля Муса Евлоев завоевал «золото» стартовавшего накануне в Нур-Султане чемпионата мира по борьбе.
Ингушетия 10:05
Авто
Kia Stinger появится в России в «стильной» версии
Начиная с комплектации Style, впервые в России будет предложен один из самых эффектных цветов кузова во всей палитре KIA Stinger – ярко-оранжевый Neon Orange.
Автоновости дня 09:33
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском вчера в 21:19
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Армия и оружие
Удар дронами по саудовской нефти удался после разведки
Американская администрация уверяет, что ракеты и дроны были выпущены из Ирана, прошли над Ираком и Кувейтом, а затем поразили Саудовскую территорию.
Московский Комсомолец 08:22
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Политика
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию
Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.
Экономика сегодня 16:18
Экономика
Россияне рассказали о своих накоплениях
Россияне, которые не имеют сбережений, хотят иметь доход от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги.
Газета.Ru 03:28
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Единоборства
Хабиб перевел благотворительному фонду Порье 100 тысяч долларов
Спорт-Экспресс 16:18
Шоу-бизнес
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолец 14:34
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
Культура
Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
ТК Звезда 14 сентября в 02:42
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
Тарантас Ньюс 08:37
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Авто
АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada
Все модели Granta, XRAY и Largus, для которых доступна новая концепция, выполнены на основе доступной комплектации Comfort и включают в себя часть топ-версий Luxe, которые будут доступны по специальной цене.
32CARS.ru 06:03
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37