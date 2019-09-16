Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиРазин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк. В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк.
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Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

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Разин намерен судиться с «Первым каналом» из-за эфира про Заворотнюк

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Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
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Андрей Разин
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Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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