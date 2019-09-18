Шоу-бизнес
РИА НовостиРазин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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«Надеемся только на чудо»: Андрей Разин заявил об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актуальные Новости12:21
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:15, Вашингтон
Армия и оружие
Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу
Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.
News.ru 17:33
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru 16:52
Энергетика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн
Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
РБК 17:00
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
RT на русском вчера в 08:17
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 12 сентября в 20:02
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.
News.ru 07:55
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к аллергиям и инфекциям
Live24 16 сентября в 07:54
Политика
Упс. Помпео объяснил, почему ЗРК Patriot не защитил саудитов от дронов
Американские комплексы ПВО Patriot, имеющиеся на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты, так как срабатывают «не всегда», заявил 18 сентября госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM 16:24
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков.
Политика Сегодня вчера в 00:10
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией
По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.
Известия 05:49
Футбол
Гус Тил: «В ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России — Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл.
Спорт-Экспресс 13:48
Киберспорт
Рэпер Лил Уэйн снялся в трейлере Ghost Recon Breakpoint
Режиссёр Дэвид Литч, известный по фильму «Дэдпул 2» и первым двум частям «Джона Уика», снял трейлер Ghost Recon Breakpoint с живыми актёрами.
Игромания.ру 15:28
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали на видео
Специалисты американского проекта "Наука и глобальная безопасность" (Science and Global Security, SGS) опубликовали на видеохостинге YouTube ролик, в котором показаны возможные сценарии ядерной войны между Россией и странами – членами НАТО - в частности, с США.
Труд 09:22
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Армия и оружие
Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии
Avia.pro вчера в 05:24