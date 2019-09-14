Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиРазин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

Разин написал в своем инстаграме, что музыканты "Ласкового мая" молятся за Заворотнюк. В комментариях к посту один из пользователей спросил, что случилось с актрисой. Разин ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".
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Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

РИА Новости18:21

Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга

Телепрограмма20:26

Разин рассказал о диагнозе Заворотнюк

РЕН ТВ19:19

Молящимся за здоровье Анастасии Заворотнюк россиянам заткнули рты

Дни.ру11:56

Разин: У Заворотнюк последняя стадия рака мозга

Московский Комсомолец18:33

«Последняя степень рака»: Разин назвал диагноз Заворотнюк

ТК Звезда16:24

Андрей Разин: «Группа „Ласковый май“ молится за Анастасию Заворотнюк»

URA.Ru19:21
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Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Газета DAILY 14:09
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Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
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Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

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Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
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Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
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Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
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Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
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Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы

По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
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В Испании пять человек стали жертвами наводнений

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.
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В программу двухпроцентной ипотеки в ДФО инвестируют 5-10 млрд рублей

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век» заявил о том, что на программу льготной ипотеки под два процента будет выделено пять-десять миллиардов рублей.
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Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане

Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Андрей Разин
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Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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