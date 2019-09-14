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Политическая ЭкспертизаРазин заявил о последней стадии рака мозга у Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.
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В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Доктора говорят, что вчера ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.
— Андрей Разин, российский политикStarHit.ru 06:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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