В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

с чего всё началось

По словам заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольги Карповой, форма недуга зависит от способа заражения. Как сообщает RT со ссылкой на медика, тяжелее всего переносится коронавирус, если возбудитель COVID-19 передан человеку непосредственно от разносчика.

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