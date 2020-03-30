Коронавирус
Live24Различные формы протекания коронавируса объяснили вирусологи
По словам заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольги Карповой, форма недуга зависит от способа заражения. Как сообщает RT со ссылкой на медика, тяжелее всего переносится коронавирус, если возбудитель COVID-19 передан человеку непосредственно от разносчика.
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с чего всё началось
В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.RT на русскомвчера в 12:43
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Политика
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Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
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В Донецке заявили об обстреле силовиками пяти населенных пунктов
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В метро с началом выходной недели, объявленной президентом, людей стало меньше, но они есть.
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