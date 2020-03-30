Коронавирус
Live24Различные формы протекания коронавируса объяснили вирусологи
По словам заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольги Карповой, форма недуга зависит от способа заражения. Как сообщает RT со ссылкой на медика, тяжелее всего переносится коронавирус, если возбудитель COVID-19 передан человеку непосредственно от разносчика.
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с чего всё началось
В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.RT на русскомвчера в 12:43
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Мировые цены на нефть снижаются
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Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
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Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу
Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
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В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса
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Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
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Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
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Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Спорт
Боец MMA Харитонов заявил, что не соблюдает карантин
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%
ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
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CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Маркетмейкеры хотят на выход
Помимо предложений по увеличению сроков сдачи отчетности и ответам регулятору участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.