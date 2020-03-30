Коронавирус

Live24Live24Различные формы протекания коронавируса объяснили вирусологи

По словам заведующей кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольги Карповой, форма недуга зависит от способа заражения. Как сообщает RT со ссылкой на медика, тяжелее всего переносится коронавирус, если возбудитель COVID-19 передан человеку непосредственно от разносчика.
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с чего всё началось

Российский вирусолог — о COVID-19 и разработке универсальной вакцины

В России ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом в интервью RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
RT на русскомвчера в 12:43

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Российский вирусолог — о COVID-19 и разработке универсальной вакцины

RT на русскомвчера в 12:43

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

РИА Новостивчера в 19:18

Вирусолог рассказала о причинах разных форм протекания COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Различные формы заболевания коронавирусом объяснили

Lenta.ruвчера в 22:14

Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

РЕН ТВвчера в 19:48

Эксперт объяснила разные формы протекания коронавируса

ТК Звездавчера в 20:11

Вирусолог объяснила, почему коронавирус действует на людей по-разному

News.ruвчера в 20:05
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Происшествия

В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе

Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
РБК 01:45
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Религия

Патриарх Кирилл призвал православных не посещать храмы

Новый День вчера в 05:45
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу

Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру 28 марта в 01:44
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Волгоградская правда 28 марта в 16:00
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 28 марта в 11:08
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Культура

Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»

Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Wday.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Спорт

Боец MMA Харитонов заявил, что не соблюдает карантин

Газета.Ru вчера в 13:47
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS вчера в 16:40
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Evo-rus.com 01:50
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Экономика

ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%

ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
ТАСС 27 марта в 08:46
Общество

CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 01:44
Экономика

Маркетмейкеры хотят на выход

Помимо предложений по увеличению сроков сдачи отчетности и ответам регулятору участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
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