Общество
Газета.RuРазлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. На фотографии отмечены места, где есть следы загрязнения нефтепродуктами и отмечены боновые заграждения.
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Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Газета.Ru вчера в 04:37
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия
В Перми от коронавируса умерли два медика
В Перми скончались два медицинских работника с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора.
Российская газета 01:37
Технологии
«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru вчера в 04:39
Энергетика
Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня.
Ведомости вчера в 23:31
Общество
В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Омск, 5 июня 2020, 09:04 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 июня в региональном минздраве.
REGNUM 02:04
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии
Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна вчера в 13:22
Общество
Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением
Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть компанию по собственному желанию.
Компания 00:14
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Блогер-провизор Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
В Stories в «Инстаграм» Екатерина Диденко показала фото до и после, сравнив которые понятно, что грудь заметно увеличилась.
Bimru.ru 01:14
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Кино
Каннский кинофестиваль объявил свою программу
Коммерсантъ вчера в 13:19
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Политика
СМИ узнали об отсутствии планов Абэ приехать на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в параде Победы, сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя японского МИДа.
РБК вчера в 22:10
Экономика
Как выгодно купить Litecoin (LTC) картой Яндекс.Деньги
На мониторинговых сервисах представлены десятки предложений, позволяющих купить Litecoin (LTC) картой Яндекс.Деньги и произвести сделку в обратном направлении, как, например, здесь.
Среда24 02 июня в 07:26
Общество
В России появятся универсальные проездные билеты
Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Футбол
«Байер» отказался продать Хаверца «Реалу» за 80 млн евро
«Байер» отказался продать полузащитника Кая Хаверца в «Реал» за 80 млн евро.
Sport24.ru 01:50
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
РИА Новости 03 июня в 03:51
Футбол
Клубам АПЛ разрешили проводить пять замен в матче
АПЛ дала добро на проведение пяти замен в каждой игре вместо привычных трех до конца текущего сезона, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport вчера в 09:32
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Здоровье
Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений
Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.
Москва 24 вчера в 07:19