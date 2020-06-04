Общество

Газета.RuГазета.RuРазлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. На фотографии отмечены места, где есть следы загрязнения нефтепродуктами и отмечены боновые заграждения.
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