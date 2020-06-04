Общество
Газета.RuРазлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. На фотографии отмечены места, где есть следы загрязнения нефтепродуктами и отмечены боновые заграждения.
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Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Evo-rus.com вчера в 03:21
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье
На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом
Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
Энергетика
ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Общество
Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»
На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру 03 июня в 10:52
Экономика
ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Культура
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России вчера в 06:28
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива
В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 03 июня в 06:04
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
Общество
Приморье отменяет карантин для приезжающих
Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета вчера в 08:56
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31