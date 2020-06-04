Общество

Газета.RuГазета.RuРазлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. На фотографии отмечены места, где есть следы загрязнения нефтепродуктами и отмечены боновые заграждения.
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Роскосмос опубликовал снимки экологической катастрофы в Норильске

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«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

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Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске

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РБКвчера в 16:06

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Газета.Ruвчера в 15:14

В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника

RT на русскомвчера в 17:41
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Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Evo-rus.com вчера в 03:21
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Политика

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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Здоровье

На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом

Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
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Энергетика

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 июня

Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня.
ТАСС вчера в 22:28
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
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Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Evo-rus.com 00:24
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
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Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
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Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
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Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

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Дни.ру 03 июня в 10:52
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Экономика

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
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Культура

Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название

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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
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Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад

Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
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Общество

Приморье отменяет карантин для приезжающих

Приезжающих в Приморский край граждан не будут помещать на двухнедельный карантин для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета вчера в 08:56
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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