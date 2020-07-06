Общество
Газета.RuРазлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора. В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства.
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Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей
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Известия вчера в 23:52
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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