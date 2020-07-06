Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора. В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства.

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Общество Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 688

Политика В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok. 156

Общество Москва и Барселона поддержат друг друга в туристической сфере Москва и Барселона заключили меморандум о взаимной поддержке городов в туристической сфере. Так сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 546

Общество В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж. 252

Политика ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. 3

Шоу-бизнес Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры". 3

Политика Северная Корея отказалась садиться за стол переговоров с США Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи уже заявляла, что страна не будет вести переговоры с США. 25

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,3K

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 239

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 2

Происшествия В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели. 3

Политика В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. 25