Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора. В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства.

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

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