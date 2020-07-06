Общество
Газета.RuРазлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора. В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей
Интерфаксвчера в 11:08
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Inc-news.ru 03:35
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Политика
ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 04:49
Кино
Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»
Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 05:56
Футбол
«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России
МР7.ру вчера в 00:28
Происшествия
Под Приозерском начинаются обыски в доме генерала МВД Ивана Абакумова
Заодно вспомним, что проблемы у заместителя начальника ГУ МВД Абакумова начались еще в сентябре прошлого года, когда, в отличие от других замов ушедшего на позицию советника министра МВД Сергея Умнова он фактически отказался увольняться, демонстративно заболел, а сам уехал в отпуск в Симферополь.
47 новостей 04:35
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Экономика
РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ
Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
ТАСС 03:41
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Технологии
Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы
Во втором крупном релизе 2020 года улучшена работа почтовой системы, появился «Автономный модуль редактирования» в составе ««Мойофис» SDK» и добавлена поддержка еще четырех иностранных языков.
CNews 03:39
Экономика
Накопительные пенсии саратовцев повысятся на 9,1%
Сегодня в Саратове накопительную пенсию получает 786 человек, срочную пенсионную выплату участникам программы софинансирования пенсии получают 443 саратовца.
Saratovnews 04:57
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Общество
Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение к московскому времени
Более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение региона к московскому времени в ходе опроса, который состоялся 1 июля.
ТАСС 02:51
Общество
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
РИА Новости 05 июля в 01:40
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53