Общество
Газета.RuРазлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора. В частности, водным объектам причинен вред на сумму 147,05 млрд рублей, почвам – на сумму 738,6 млн рублей, указано в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей
Интерфаксвчера в 11:08
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат вчера в 11:31
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
Верховный суд США разрешил штатам применять санкции к выборщикам
Верховный суд США штаты могут применять наказания для членов коллегии выборщиков, которые нарушают правило голосовать за победителя штата на президентских выборах.
Национальная служба новостей вчера в 14:24
Политика
В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США
Пхеньян, 7 июля 2020, 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM вчера в 22:51
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Футбол
Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой
Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru вчера в 10:14
Общество
В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
Политика
Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе
Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.
Rusvesna.su 02:00
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Экономика
Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru вчера в 10:30
Происшествия
Число жертв наводнений в Японии достигло 50
В Японии в результате вызванных ливнями наводнений погибли не менее 50 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести, передаёт Kyodo.
RT на русском 00:01
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД
Evo-rus.com вчера в 13:13
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета вчера в 15:12
Наука
Ученые рассказали о скором появлении нового коронавируса
В ближайшие десять лет появится новый штамм коронавируса, который будет передаваться от животного к человека.
Новый День 02:10
Политика
Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ
Политолог заявил, что уже сегодня существует активная линия противостояния России "гитлеровским наследникам", выражающаяся в поддержке Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 07:12
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
На дальневосточной верфи «Звезда» начался процесс строительства самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».
Военное дело вчера в 06:48
Политика
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 05:17