Общество

News.ruNews.ruМесто разлива топлива в Норильске удалось локализовать

МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщили ТАСС в ведомстве, на месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.
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МЧС сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске

Пятый канал07:43

Разлив нефтепродуктов в Норильске оперативно локализован

Planet Today02 июня в 13:05

В МЧС рассказали о локализации разлива топлива в Норильске

ТВ-Енисей06:24

Разлив топлива в Норильске локализовали

Lenta.ru04:29

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

РИА Новости04:49

Разлив дизтоплива в Норильске локализован

ТАСС04:33

Экстренные службы локализовали разлив дизельного топлива в окрестностях Норильска

Эхо Москвы11:04
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Финансы

Ставки по вкладам в банках РФ снизились до исторического минимума

К концу прошедшей под знаком COVID-кризиса весны средняя ставка по депозитам 10 крупнейших банков РФ снизилась до 5,039%, пишет "Коммерсант".
DP.RU 01:41
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05:02
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Музыка

Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру 03 июня в 06:28
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
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Политика

Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
19
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
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Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
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Политика

Москва отреагировала на решение Киева по аренде земельных участков

Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство России о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
Взгляд.ру вчера в 12:25
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Наука

II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса

II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 06:38
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Футбол

Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России

Болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны на матчи чемпионата России, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:27
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Финансы

ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК 10:10
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Политика

Новые санкции против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о расширении санкций против реализации российского газового проекта "Северный поток-2" внесен в Сенат США.
Вестник Кавказа вчера в 14:11
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Авто

Hyundai показала обновленный кроссовер Santa Fe

Компания Hyundai презентовала обновленный Hyundai Santa Fe.
Автоновости дня 03 июня в 01:41
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста Илье Азару с 15 суток до 10

Эхо Москвы 07:02
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Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
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Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
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