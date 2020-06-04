Общество

РИА НовостиРИА НовостиРазлив топлива в Норильске засняли из космоса

"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.
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В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника

RT на русском17:41

Вид катастрофы из космоса: опубликованы спутниковые снимки с места разлива топлива в Норильске

ТК Звезда14:37

«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске

РБК16:06

Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса

Lenta.ru15:50

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Газета.Ru15:14

Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске

Российская газета15:01

Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

РИА Новости17:19
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Актер из саги «Звездные войны» выразил поддержку протестующим в США

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