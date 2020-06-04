"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.

Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений. 48

Происшествия Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. 7

Происшествия Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. 41

Происшествия Глава «Российской венчурной компании» задержан Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. 353

Общество Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. 4

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 111

Общество Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США. 11

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,6K

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,6K

Здоровье Ученые прогнозируют всплеск венерических заболеваний после пандемии Ученые заявили, что пандемия коронавируса может обернуться всплеском венерических заболеваний.