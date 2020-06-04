Общество
РИА НовостиРазлив топлива в Норильске засняли из космоса
"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.
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Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com вчера в 06:24
Экономика
Из-за пандемии Россия рискует остаться без ведущих IT-специалистов
Москва, 3 июня 2020, 10:34 — REGNUM Кризис, который разразился на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может привести к массовому оттоку программистов из России.
REGNUM вчера в 03:34
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Авто
Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России
Напомним, с 1 июня текущего года в РФ вступили в силу пересмотренные условия приобретения транспортных средств по государственным программам "Первый/Семейный автомобиль".
Новые автомобили вчера в 10:56
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Технологии
Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон прослушивается
Как рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, есть признаки, по которым можно определить, что ваш смартфон прослушивается.
Газета Кемерова 00:45
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Общество
Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
Футбол
ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов
ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за спора со словенской «Олимпией».
Татар-информ 07:27
Путешествия
Россияне стали отказываться от поездок в Сочи
Россияне стали отказываться от заранее забронированных поездок в Сочи.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 05:30
Экономика
Кабмин выделит 56 млрд рублей на пособия по безработице
Более 2 млн россиян официально признаны безработными Мишустин также напомнил, что граждане, которые потеряли работу после 1 марта, то есть в период коронавирусного кризиса, получают максимальные пособия по безработице за март-июнь (12130 руб. в месяц).
Право.ру 07:51
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Здоровье
На странице минздрава Камчатки рассказали о «коллапсе здравоохранения»
Напомним, 4 июня в Петропавловске-Камчатском на линию вышли шесть бригад скорой медицинской помощи.
ИА Красная Весна 07:00
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня из-за разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00