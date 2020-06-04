"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации. На трех снимках заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ.

Разлив топлива в Норильске засняли из космоса

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 7

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 338

Авто Названы автомобили, подпадающие под льготное автокредитование в России Напомним, с 1 июня текущего года в РФ вступили в силу пересмотренные условия приобретения транспортных средств по государственным программам "Первый/Семейный автомобиль". 1

Кино Ридли Скотт снимет нового «Чужого» Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе. 34

Футбол ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за спора со словенской «Олимпией».

Экономика Кабмин выделит 56 млрд рублей на пособия по безработице Более 2 млн россиян официально признаны безработными Мишустин также напомнил, что граждане, которые потеряли работу после 1 марта, то есть в период коронавирусного кризиса, получают максимальные пособия по безработице за март-июнь (12130 руб. в месяц). 71

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,7K

Общество В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. 1K

Общество В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать. 69

Происшествия В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства. 53

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были. 3

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Общество Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.