Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. "Топливо попало и в Пясино.

с чего всё началось

Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, теперь важно не допустить выход топлива в речку Пясина, которая дальше идет на север.

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

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