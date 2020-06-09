Происшествия
КоммерсантъРазлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, теперь важно не допустить выход топлива в речку Пясина, которая дальше идет на север.
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Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. "Топливо попало и в Пясино.Интерфаксвчера в 23:38
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