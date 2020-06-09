Происшествия

Газета.RuГазета.RuРазлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино

Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.
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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

РБК02:27

Разлитое под Норильском топливо попало в озеро Пясино

Московский Комсомолец02:13

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

ТАСС00:07

В озере под Норильском обнаружили следы нефтепродуктов

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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

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РБК 05:30
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Общество

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