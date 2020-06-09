Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.

Разлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 1,5K

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 6

Происшествия В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард» Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский. 30

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. 59

Общество С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 361

Происшествия В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 4

Футбол Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.

Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 160

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей. 1

Политика В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства. 3

Общество В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки. 200