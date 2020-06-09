Происшествия
Газета.RuРазлившееся топливо в Норильске попало в озеро Пясино
Специалисты обнаружили нефтепродукты от разлива топлива под Норильском в озере Пясино, существует угроза их попадания в соседнюю реку, передает "Интерфакс" слова губернатора Красноярского края Александра Усса.
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Общество
В России в июне изменится график выплат пенсий
Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
Армия и оружие
ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 07 июня в 02:40
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru 06:43
Происшествия
У историка Соколова появился еще один адвокат
РИА Новости 06:43
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий
Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru 02:37
Происшествия
Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
StarHit.ru 04:24
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Политика
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество
Патрушев назвал причину обрушения моста под Мурманском
Российская газета 06:42
Футбол
Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.
Чемпионат 00:17
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
Политика
В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Происшествия
За взятку в 100 млн задержали топ-менеджера «МЭС Северо-Запад»
Сообщается, что в ходе совместной работы следователей и сотрудников ФСБ были задержаны директор по развитию и начальник отдела по договорам сети «МЭС Северо-Запад».
Мойка78 05:58