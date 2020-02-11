Экономика
Lenta.ruРазмер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока
Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита.
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Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:17
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Политика
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
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Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
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Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Экономика
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«Ъ»: интернет-компаниям попросили компенсацию за бесплатный интернет
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей выступила с предложением компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет".
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Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии
Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм опубликовала фото после побоев мужа
Наталья Штурм опубликовала серию фото: после карусели милых снимков, на которых запечатлена она с мужем, следует фото Натальи с синяками и сломанным носом.
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Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Экономика
Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Культура
В Мексике арт-критик случайно разбила инсталляцию за $20 тысяч
Известный арт-критик Авелина Леспер случайно разбила работу художника на ярмарке современного искусства, проходящей в Мехико, пишет британская The Guardian.
Общество
В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
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Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Министр заявил, что конфликт на Донбассе соответствует интересам США с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Городской суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю до 13 мая.
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Шоу-бизнес
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
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Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.