Экономика

Lenta.ruLenta.ruРазмер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита.
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Эксперты: для россиян размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки

Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

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Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

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Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии

Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
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В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

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В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
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Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Министр заявил, что конфликт на Донбассе соответствует интересам США с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство.
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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

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Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

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РИА Новости вчера в 22:15
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