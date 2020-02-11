Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита.

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

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