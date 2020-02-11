Экономика

Lenta.ruLenta.ruРазмер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита.
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Эксперты: для россиян размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки

Размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:17

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Эксперты назвали факторы выбора ипотеки в РФ

REGNUMвчера в 23:37

Россиянам оказался важнее размер ежемесячного платежа ипотеки, чем ее срок

Газета.Ruвчера в 20:34

Банкиры выяснили, что для россиян является самым важным при оформлении ипотеки

URA.Ruвчера в 22:49

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Lenta.ruвчера в 21:35

Больше половины ипотечников в России не готовы погашать кредит досрочно

Фонтанка.Рувчера в 23:26

Размер ежемесячного взноса для россиян важнее общего срока ипотеки

РЕН ТВвчера в 19:20

Эксперты: для россиян размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки

РИА Новостивчера в 19:17
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Российская газета 09 февраля в 08:10
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24

Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
Avia.pro вчера в 21:34
Общество

Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.
РБК вчера в 01:31
Происшествия

Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем

Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Известия вчера в 23:11
Наука

Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

Ученые из Университета Эдита Коуэна совместно с Гарвардской медицинской школой и клиницистами в больницах Западной Австралии смогли разработать новую методику диагностики и лечения меланомы.
Что происходит вчера в 13:38
Политика

Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

США все чаще вводят незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.
Lenta.ru вчера в 06:01
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Армия и оружие

Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:39
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Экономика

Подарок Белоруссии. Зачем Москва безвозмездно передает Минску по $20 млн в год

В соответствии с заключенным в 2002 году межправительственным соглашением о сотрудничестве Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском и Баренцевом морях.
Forbes вчера в 01:26
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 08:25
Энергетика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

У здания университета в Кабуле прогремел взрыв

РИА Новости вчера в 23:34
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Здоровье

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

По данным статистиков, за год в Красноярском крае родилось 30,3 тысячи детей. Мальчиков было больше, чем девочек.
Sibnovosti.ru вчера в 23:30
Футбол

РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве

Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала неожиданный рекорд Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интригу и подогревать интерес пользователей к грядущему выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
iXBT.com вчера в 21:34
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Коммерсантъ 09 февраля в 04:52
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Lenta.ru вчера в 23:36
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия вчера в 08:53
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