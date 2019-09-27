Финансы
News.ruРазмер госдолга Украины назвал Минфин
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:11, Вашингтон
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Гаджеты
OnePlus 7T с круглой камерой официально представлен
Флагманский смартфон OnePlus 7T официально представлен в Индии. Дизайн и характеристики модели отличаются от обычных OnePlus 7 и 7 Pro.
MobiDevices 26 сентября в 11:54
Гаджеты
Опубликованы первые изображения iPhone 2020
Ferra вчера в 07:07
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Общество
В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru вчера в 03:05
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия
Сиамские близнецы родились на Украине
Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
ТАСС 09:45
Футбол
Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»
Спорт-Экспресс 08:10
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:34
Происшествия
На Украине сестры-пограничницы убили новорожденного ребенка
По данным следствия, в июле одна из женщин в домашних условиях родила ребенка, после чего намеренно не перевязала пуповину новорожденной девочке, а также ударила ее по голове.
Московский Комсомолец вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Политика
Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым
Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 13:55
Футбол
«Интер» обыграл «Сампдорию», Санчес забил гол и получил красную
«Интер» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Sport24.ru 14:05
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
Российская газета 06:42
Авто
Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка.
Газета.Ru вчера в 00:11
Армия и оружие
Хуситы сообщили о пленении тысяч саудовских солдат и офицеров
Как сообщил сегодня спикер вооруженных сил йеменских повстанцев-хуситов Яхья Сарии, за последние несколько месяцев повстанцы пленили несколько тысяч военных Саудовской Аравии, пока шла операция в районе пограничного города Нажран.
Вестник Кавказа 12:44
Политика
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Общество
Алеся Кафельникова вышла на подиум в мини-шортах
На подиуме Кафельникова появилась в цветастой осенней куртке, надетой прямо на голое тело, и мини-шортах аналогичной расцветки.
Discover24 04:14
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова примет участие в ледовом шоу
Татьяна Навка заявила, что удовлетворена той самоотдачей, с которой маленькая Надежда подошла к этому ответственному испытанию.
Millionaire.ru 12:45
Шоу-бизнес
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
OAnews 13:03