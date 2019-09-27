Финансы

News.ruNews.ruРазмер госдолга Украины назвал Минфин

Украинский Минфин назвал размер госдолга страны.
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Размер госдолга Украины назвал Минфин

News.ru27 сентября в 16:11

Минфин Украины назвал размер госдолга

Московский Комсомолец27 сентября в 14:35

Стал известен размер госдолга Украины

ТК Звезда27 сентября в 15:15

На Украине назвали объем государственного долга страны

Красная весна27 сентября в 15:07

Минфин Украины раскрыл размер госдолга

Вечерняя Москва27 сентября в 14:56

Украина озвучила размер госдолга

РЕН ТВ27 сентября в 15:15

В Минфине Украины назвали размер госдолга

RT на русском27 сентября в 14:13
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Политика

Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Телепрограмма вчера в 04:12
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru 27 сентября в 12:20
Авто

Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 27 сентября в 06:59
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Футбол

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Чемпионат вчера в 12:13
Происшествия

В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах

В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском 27 сентября в 06:13
Происшествия

В движущемся поезде на территории ЕАО загорелись вагоны с углем

Три вагона с углем загорелись в составе движущегося поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области (ЕАО).
REGNUM 02:57
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Происшествия

Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Интерфакс 03:38
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 27 сентября в 03:48
Политика

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0

ProstoProSport вчера в 13:05
Политика

Глава СНБО Украины написал заявление об отставке

Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 27 сентября в 06:39
Шоу-бизнес

Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Волейбол

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Происшествия

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

Газета.Ru 01:35
Политика

Украина планирует запустить автобусы на границу с Крымом

Напомним, что в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»

Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Происшествия

Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 Уголовного кодекса, сообщила «МБХ-медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия

Трое рыбаков утонули на озере в Карелии

Столица на Онего вчера в 06:09
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
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