Финансы

News.ruNews.ruРазмер госдолга Украины назвал Минфин

Украинский Минфин назвал размер госдолга страны.
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Размер госдолга Украины назвал Минфин

News.ru27 сентября в 16:11

Украина озвучила размер госдолга

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В Минфине Украины назвали размер госдолга

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Вечерняя Москва27 сентября в 14:56

Минфин Украины назвал размер госдолга

Московский Комсомолец27 сентября в 14:35

Стал известен размер госдолга Украины

ТК Звезда27 сентября в 15:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
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В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
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