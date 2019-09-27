Финансы
News.ruРазмер госдолга Украины назвал Минфин
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру вчера в 01:20
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 26 сентября в 08:02
Политика
Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз
В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.
REGNUM вчера в 05:43
Футбол
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Бомбардир.ру вчера в 01:40
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Музыка
Оппозиция решила превратить митинг в концерт
Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.
Ридус 14:33
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Хоккей
«Детройт» по буллитам уступил «Торонто», Е. Свечников набрал два очка
Чемпионат вчера в 22:28
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 26 сентября в 04:48
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Политика
Президент Грузии призвала к диалогу с Россией
Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
РИА Новости 05:11
Кино
Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»
Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
Московский Комсомолец 26 сентября в 13:58
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Происшествия
В Петербурге задержан поджигатель храма
Вести.Ru 19:43
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 26 сентября в 05:36
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Волейбол
В финале Евро-2019 сыграют Словения и Сербия
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 17:33
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04