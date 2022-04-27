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Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме.
Известия
Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%.
Известия
Еще один собеседник «Известий» в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8–10%.
Известия
Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля.
Lenta.ru

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«Известия»: в Госдуме рассказали о повышении МРОТ и прожиточного минимума
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Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%
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