ИзвестияРазмер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме.ИзвестияФедеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%.ИзвестияЕще один собеседник «Известий» в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8–10%.ИзвестияСейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по РФ — 12 654 рубля.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейEAOmedia.ruПрофильИА Красная ВеснаТелеканал 360°РЕН ТВПодробнее о событии«Известия»: в Госдуме рассказали о повышении МРОТ и прожиточного минимумаNews.ru19:47Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%Известия17:01Самое цитируемоеВ России планируют увеличить пенсии и зарплатыURA.Ru21:16Минимальную зарплату и прожиточный минимум в России планируют повысить на 9%РЕН ТВ21:10В РФ думают повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 9%Lenta.ru22:59В России запланировано повышение МРОТ на 9%ИА Красная Весна19:13Известия: В России готовятся повысить МРОТ и прожиточный минимумLife.ru17:43Показать ещёОценить392Поделиться