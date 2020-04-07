Коронавирус
РИА НовостиВ ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул
Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
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Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов, — отметил Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».News.ru01:08
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