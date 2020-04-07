с чего всё началось

Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул

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