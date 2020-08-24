Размер квот на поставки мяса сохранили на 2021 год
Россия сохранила на уровне текущего года размер квот на поставки мяса в 2021 году, следует из решения ЕЭК. Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн охлаждённой.В источнике
С чего всё началось
Баранине подрезали спрос
По данным Национального союза свиноводов, по итогам первых шести месяцев 2020 года поставки баранины из России выросли на 16%, до 5,9 тыс. тонн год к году.
Коммерсантъвчера в 18:31
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