Размер квот на поставки мяса сохранили на 2021 год

Россия сохранила на уровне текущего года размер квот на поставки мяса в 2021 году, следует из решения ЕЭК. Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн охлаждённой.