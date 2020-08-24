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Агробук
Агробук

Размер квот на поставки мяса сохранили на 2021 год

Россия сохранила на уровне текущего года размер квот на поставки мяса в 2021 году, следует из решения ЕЭК. Так, квота на ввоз говядины составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн охлаждённой.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

По данным Национального союза свиноводов, по итогам первых шести месяцев 2020 года поставки баранины из России выросли на 16%, до 5,9 тыс. тонн год к году.
Коммерсантъвчера в 18:31
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Давыдов.Индекс

Сергей Илюха (Москва): Баранина — вид мяса, который не ассоциируется с домашним потреблением, поэтому карантинные меры привели к снижению «дачного» потребления баранины

Давыдов.Индексвчера в 14:01
9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

9111.ruвчера в 12:14
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Lenta.ruвчера в 09:39
Кавказ Пост

Самоизоляция в красках показала жизнь в «мире Греты Тунберг»

Кавказ Поствчера в 10:25
Глас Народа

Россияне стали есть меньше мяса

Глас Народавчера в 04:13
АБН

В России упало потребление баранины

АБНвчера в 03:12
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Коммерсантъвчера в 18:31

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
РИА Новости17:54
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Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Serviceвчера в 13:28
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Эрдоган заявил, что Турция должна перейти в высшую лигу по оборонному производству

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что региональные конфликты вокруг Турции вынуждают страну использовать вооружение, производимое только за счет национальных ресурсов.
LentaChel.ruвчера в 08:11

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия23 августа в 06:54
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