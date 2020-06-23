Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, до 524881 рубля может вырасти размер маткапитала на первенца. В частности, сумма выплаты на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей.

Размер материнского капитала на первенца увеличат в России

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