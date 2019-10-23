Экономика
АМИТЕЛРазмер материнского капитала повысят в 2020 году
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% – до 466 617 рублей. Также она подчеркнула, что с 1 января 2020 года ожидается возобновление индексации материнского капитала.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Наука
В Бурятии обнаружили аналоги Стоунхенджа
Ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ), расположенном в Улан-Удэ, выяснили, что некоторые памятники бронзового века в Бурятии связаны с астрономическими явлениями.
Российская газета 04:57
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru вчера в 09:44
Армия и оружие
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности по Сирии в результате шестичасовых переговоров в Сочи.
Planet Today 02:19
Происшествия
Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви
Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика
США сочли унижением соглашение Путина и Эрдогана
США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
Газета.Ru вчера в 05:12
Политика
СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
РЕН ТВ 03:35
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Авто
Mazda представила свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30
Японская компания Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30.
Автоновости дня 00:08
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество
Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах
Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Российская газета 04:05
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году
Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости).
Вечерний курьер вчера в 16:03
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском вчера в 13:12
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил двух женщин
В Москве в Погорельском переулке автомобиль сбил двух женщин, водитель скрылся с места происшествия.
RT на русском 07:41
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика
Вести.Ru 08:54
Политика
Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ
Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ.
Политика Сегодня 07:46