Экономика
Политическая ЭкспертизаРазмер материнского капитала в 2020 году составит 466 тысяч рублей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на заседании трехсторонней комиссии в кабмине о том, что размер материнского капитала вырастет на 3,8 процента. В 2020 году он будет составлять 466 тысяч рублей.
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Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.RT на русскомвчера в 04:35
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Армия и оружие
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