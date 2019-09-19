Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на заседании трехсторонней комиссии в кабмине о том, что размер материнского капитала вырастет на 3,8 процента. В 2020 году он будет составлять 466 тысяч рублей.

Размер материнского капитала в 2020 году составит 466 тысяч рублей

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