Коронавирус
Газета.RuРазмер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб. Если же действия должностного лица привели к причинению вреда здоровью или смерти, сумма штрафа составит от 300 до 500 тыс. руб.
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