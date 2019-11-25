Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Общество
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» сегодня примут в состав ВМФ
В 11:00 состоится торжественная церемония подъема флага на первой в серии подлодке проекта 636.3, созданной для Тихоокеанского флота.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме
Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Хоккей
«Детройт» уступил дома «Каролине» в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз".
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Шоу-бизнес
Алсу, Тимати, Тодоренко и другие звезды поздравили любимых мам с Днем матери
В честь праздника многие знаменитости поздравляют своих любимых мам, публикуют фотографии с ними и пишут нежные слова в их адрес.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства
В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Политика
Совфед прекратил полномочия скрывшего судимость хабаровского сенатора
Члены Совет Федерации досрочно прекратил с 31 октября полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, трансляция заседания идет на сайте верхней палаты.