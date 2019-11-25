Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолец04:36

Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ruвчера в 19:10

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50
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Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе

Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 05:03
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Культура

Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
iReactor вчера в 13:22
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Общество

Подлодку «Петропавловск-Камчатский» сегодня примут в состав ВМФ

В 11:00 состоится торжественная церемония подъема флага на первой в серии подлодке проекта 636.3, созданной для Тихоокеанского флота.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:43
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Политика

Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:37
Авто

Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.
Автоновости дня 23 ноября в 00:11
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Известия 03:14
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Общество

Врачи предупредили МВД Британии о возможной смерти Ассанжа в тюрьме

Группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором предупредили его о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Известия 02:35
Хоккей

«Детройт» уступил дома «Каролине» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз".
Газета.Ru 01:13
Политика

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Алсу, Тимати, Тодоренко и другие звезды поздравили любимых мам с Днем матери

В честь праздника многие знаменитости поздравляют своих любимых мам, публикуют фотографии с ними и пишут нежные слова в их адрес.
WMJ.ru вчера в 08:33
Экономика

Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства

В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Взгляд.ру 04:15
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Главный региональный 04:37
Политика

Совфед прекратил полномочия скрывшего судимость хабаровского сенатора

Члены Совет Федерации досрочно прекратил с 31 октября полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, трансляция заседания идет на сайте верхней палаты.
Новая газета 02:49
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