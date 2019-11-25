Экономика
Эхо МосквыВ среднем россияне хранят в банке 200 тысяч рублей
На втором и третьем после Москвы местах по размеру депозитов находятся Петербург и Магадан - 421 и 319 тысяч рублей соответственно. РИА Новости также отмечает, что по данным на 1 октября текущего года в российских банках хранились сбережения на сумму 29,4 триллиона рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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