Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ среднем россияне хранят в банке 200 тысяч рублей

На втором и третьем после Москвы местах по размеру депозитов находятся Петербург и Магадан - 421 и 319 тысяч рублей соответственно. РИА Новости также отмечает, что по данным на 1 октября текущего года в российских банках хранились сбережения на сумму 29,4 триллиона рублей.
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