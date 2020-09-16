Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

А когда будут обещанные пенсии по 25 тысяч? Иваткина посоветовала запастись трёхлитровыми банками

Царьград05:04
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07
Банки Сегодня

Как увеличится пенсионный возраст в 2021 году: разбираем требования по страховым и социальным пенсиям

Банки Сегодня01:01
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25

РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's), одна из ведущих глобальных фармацевтических компаний, договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины "Спутник V" в Индию.
РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию
ТАСС05:06
5

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
97

В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
36

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
313

Хорватский журналист сообщил об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша опубликовал в издании Advance статью, в которой говорится об ошибке главы СССР Михаила Горбачева, подписавшего указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск.
ToDay News Ufa04:20
84

В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила государствам-членам голосовать по санкциям в отношении нарушения прав человека квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.
РИА Новости04:47